США разработали новый вариант мирного урегулирования украинского конфликта. Инициатива предусматривает создание демилитаризованной зоны в Донбассе, отказ Украины от вступления в НАТО и масштабные экономические изменения в отношениях России и Запада.
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была просто республика. В19 веке никакой украины и не было. Она возникла только при советской власти.Генетика русских и украинцев одинакова.
советская власть назвала окраину украиной. И никакой истории не было
Это советская власть выделила национальную республику украину,выделив ее из окроины.была искусственно создана 16 республика из окраины
Гнать всех от России поганой метлой Украины не было никогда.это была окраина. Окраиной и осталась. На этом поставить точку.
ОСВОБОДИТЬ МАЛОРОСИЮ И ЗАКРЧЫТЬ ВСЕ ГРАНИЦЫ