Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Прямо в яблочко. Минус корабль и несколько военных баз. Иран снова отправил на американские базы десятки "злых летающих малышек".

Прямо в яблочко. Минус корабль и несколько военных баз. Иран снова отправил на американские базы десятки "злых летающих малышек".

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Как ни странно, самое уязвимое место англосаксов на Ближнем Востоке - это их военные базы, которые призваны решать задачу размещения контингента, техники, а также использоваться, как транспортный хаб для переброски вооружения внутри региона.

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Комментарии
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Betahon
Славно!Всех матрасников надо загнать в пиндостан....в любом виде, в т.ч. под флагом!
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14 час.
АндрейБорков
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10 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Процесс пошел теперь все дело в средствах.
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2 час.

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