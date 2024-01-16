Прямо в яблочко. Минус корабль и несколько военных баз. Иран снова отправил на американские базы десятки "злых летающих малышек".

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Как ни странно, самое уязвимое место англосаксов на Ближнем Востоке - это их военные базы, которые призваны решать задачу размещения контингента, техники, а также использоваться, как транспортный хаб для переброски вооружения внутри региона.
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