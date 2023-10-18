Французский генерал оценил ход конфликта на Украине

Завершение конфликта на Украине на данном этапе привело бы к безусловной победе российской стороны. Такое мнение высказал французский генерал Бруно Клермон в интервью для журнала Valeurs Actuelles в среду, 18 октября.
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