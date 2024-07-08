Пензенцев с Днем семьи, любви и верности поздравил Владимир Мутовкин

Сегодня, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности. Председатель Пензенской городской Думы Владимир Мутовкин поздравил каждую пензенскую семью с этим событием, пожелав им любви, взаимопонимания, доброты, счастья, мира и благополучия.