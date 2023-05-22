Следователи Мордовии выясняют причину гибели рабочего на производстве

Сотрудники СУ СК России по Мордовии расследуют обстоятельства несчастного случая на производстве. На данный момент известно лишь то, что трагический инцидент произошел на одном из крупнейших промышленных предприятий Мордовии.
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