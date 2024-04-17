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Дрэймонд Грин: «Мы хотим сохранить Клэя Томпсона»

Защитник «Уорриорз» этим летом становится свободным агентом. «Мы хотим сохранить Клэя Томпсона. Нам довелось через многое пройти: невероятные взлеты, обидные падения.

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