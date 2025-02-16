Песков: тон телефонной беседы Путина и Трампа был доброжелательным

Тон состоявшейся на текущей неделе телефонной беседы президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа был конструктивным, рабочим и доброжелательным с обеих сторон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии