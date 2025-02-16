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Песков: тон телефонной беседы Путина и Трампа был доброжелательным

Песков: тон телефонной беседы Путина и Трампа был доброжелательным

Тон состоявшейся на текущей неделе телефонной беседы президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа был конструктивным, рабочим и доброжелательным с обеих сторон.

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