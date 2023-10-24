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Лор объяснил, почему при простуде закладывает уши

Лор объяснил, почему при простуде закладывает уши

ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 24 октября, ФедералПресс. Лор и профессор хирургии из Пенсильванского университета Джон Форнадли объяснил, что заложенность ушей во время простуды появляется из-за пережимания особого канала, соединяющего полость уха со слизистой.

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