NI: две самые современные АПЛ ВМФ РФ совершили трансатлантический переход

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Две новейшие атомные подводные лодки Военно-морского флота России — «Император Александр III» и «Красноярск» (проект «Ясень-М») — успешно завершили значительный переход в Арктике, переместившись из Баренцева моря в Тихий океан.

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