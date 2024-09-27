NI: две самые современные АПЛ ВМФ РФ совершили трансатлантический переход

Две новейшие атомные подводные лодки Военно-морского флота России — «Император Александр III» и «Красноярск» (проект «Ясень-М») — успешно завершили значительный переход в Арктике, переместившись из Баренцева моря в Тихий океан.
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