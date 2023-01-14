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Жительница Челябинской области нашла чужую карту и купила продуктов на 11 тысяч

Жительница Челябинской области нашла чужую карту и купила продуктов на 11 тысяч

За кражу молодая женщина пойдет под суд. С жительницей города Троицка произошла неприятность. После оплаты в магазине она положила свою банковскую карту в карман шубы.

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