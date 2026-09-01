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Газета.ру

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Путин: лучше, чтобы Армения быстрее определилась в вопросе вступления в Евросоюз

Путин: лучше, чтобы Армения быстрее определилась в вопросе вступления в Евросоюз

Президент России Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, которая проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), призвал Армению быстрее определиться в вопросе вступления республики в Европейский союз.

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