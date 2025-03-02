Очистка дна и затонувших частей танкеров: водолазы обследуют акваторию Чёрного моря в зоне ЧС

Водолазы МЧС России работают в акватории Чёрного моря в зоне разлива мазута. С помощью глубоководных телеуправляемых аппаратов они обследуют затонувшие фрагменты танкеров, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.
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