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В Брянске скончался начальник караула ПСЧ №3 31-летний Павел Якушев

В Брянске скончался начальник караула ПСЧ №3 31-летний Павел Якушев

В 2018 году окончил Академию государственной противопожарной службы МЧС России. После окончания служил на различных должностях, неоднократно принимал участие в тушении сложных пожаров, - рассказали 21 августа в Главном управлении МЧС России по Бря .

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