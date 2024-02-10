Сорин о спринте: «Устюгов сейчас находится не в нужных кондициях. Было заведомо понятно, что на финал его не хватит»

Устюгов занял 6-е место в финале классического спринта, прошедшего накануне в Тюмени. – По итогу мужской спринтерской гонки у меня сложилось впечатление, что Сергей Устюгов так сильно выложился в четвертьфинале, где бежал бок о бок с Александром Большуновым, что на последующие два старта ему уже просто не хватило сил.