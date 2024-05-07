Югорчанин пройдет в парадном строю на Красной площади: за что отметили бойца СВО и кто он такой

ЮГРА, 7 мая, ФедералПресс. Боец из Нягани пройдет в парадном строю по Красной площади. Он будет представлять группировку «ЮГ» в составе парадного расчета 286-го отдельного стрелкового батальона, сообщает окружная дума.
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