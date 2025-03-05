Путин в общих чертах обсудил с Лукашенко переговоры с Трампом

Подробнее об этом они поговорят в Москве через неделю Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский лидер Владимир Путин в общих чертах обсудил с ним детали переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом и прошедших встреч в Саудовской Аравии.
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