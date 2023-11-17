В Бурятии разрешили эвтаназию бездомных животных в ряде случаев

В Бурятии приняли закон о порядке обращения с бездомными животными, согласно которому допускается умерщвление последних в некоторых случаях, включая необходимость прекращения непереносимых физических страданий.
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