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В Мытищах строят медицинский комплекс с сосудистым и перинатальным центрами

В Мытищах строят медицинский комплекс с сосудистым и перинатальным центрами

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сентября, ФедералПресс. Региональный сосудистый и перинатальный центры, а также более 20 стационарных профилей разместятся в новом многопрофильном медицинском комплексе в Мытищах.

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