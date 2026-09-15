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Царьград

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Жителя Хрустального обязали условно выплатить 170 тыс. рублей ущерба

Жителя Хрустального обязали условно выплатить 170 тыс. рублей ущерба

Гражданин поселка Хрустальный получил три года условно за уничтожение 18 деревьев в Приморском крае. Виновного обязали возместить ущерб лесному фонду в размере 170 тыс.

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