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С Днем Победы над Японией

С Днем Победы над Японией

С Днем Победы над ЯпониейВ рамках первого официального празднования за несколько десятилетий Дня Победы над Японией, "Движение в поддержку флота" 2 сентября провело официальное мероприятие посвященное возвращению старого-доброго праздника, где была официально презентована памятная медаль с товарищем Сталиным в честь 78-й годовщины Победы над Японией.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Вообще - война с Японией 1945 года была нами проведена БОЛЕЕ,ЧЕМ БЛЕСТЯЩЕ,лично моё мнение - это ЕДИНСТВЕННЫЙ УДАВШИЙСЯ &quot;БЛИЦКРИГ&quot; (безошибочности проведения которого даже его творцы - немцы - добиться не сумели, А МЫ СМОГЛИ) - наши военные были настоящими монстрами,по умению воевать, которым разбитые под Арденнами в конце 1944-го года (когда наши вообще-то уже в Германии были) всячески пропиаренные &quot;профи&quot; из войск союзников просто в подмётки не годились! Полное впечатление складывается,что какие-то малолетки долгое время не могут одолеть хулигана,и просят его угомонить своего старшего товарища! Тот вмешивается и МОМЕНТАЛЬНО &quot;вырубает&quot; этого хулигана! Японцев ШЕСТЬ лет (!) утихомирить не могли,мы вмешались - и МЕНЬШЕ,ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ - БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ !!! И тем не менее - в информационном плане она была ВООБЩЕ НЕ РАСКРУЧЕНА !!! Вопреки разновсяческим &quot;ниспровергателям&quot;,горланящим о том,что советская пропаганда советскую историю представляла как путь от победы к победе,раскручивались,почему-то, в основном ПОРАЖЕНИЯ и НЕУДАЧИ !!! Например кинематограф - напомню навскидку наиболее запомнившиеся фильмы: &quot;Живые и мёртвые&quot;, &quot;Они сражались за Родину&quot;, &quot;Блокада&quot;, и т.д.,и т.п.! А вот о войне с Японией 1945 года на память приходят только ДВА фильма (это - ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД СОВЕТСКОГО КИНЕМАТОГРАФА!): &quot;Приказ: перейти границу&quot; и &quot;Через Гоби и Хинган&quot;! Почему-то эти фильмы и СЕЙЧАС не показывают... Опять хотим быть &quot;Святее Папы Римского&quot;? Не хотим &quot;раздражать&quot; ? Минских переговоров нам мало? Будем вести такую &quot;Леопольдовскую&quot; политику: &quot;Ребята,давайте жить дружно!&quot; - НАС И ЗАТОПЧУТ !!!
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