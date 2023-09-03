С Днем Победы над Японией

Алексей Горшков

Вообще - война с Японией 1945 года была нами проведена БОЛЕЕ,ЧЕМ БЛЕСТЯЩЕ,лично моё мнение - это ЕДИНСТВЕННЫЙ УДАВШИЙСЯ "БЛИЦКРИГ" (безошибочности проведения которого даже его творцы - немцы - добиться не сумели, А МЫ СМОГЛИ) - наши военные были настоящими монстрами,по умению воевать, которым разбитые под Арденнами в конце 1944-го года (когда наши вообще-то уже в Германии были) всячески пропиаренные "профи" из войск союзников просто в подмётки не годились! Полное впечатление складывается,что какие-то малолетки долгое время не могут одолеть хулигана,и просят его угомонить своего старшего товарища! Тот вмешивается и МОМЕНТАЛЬНО "вырубает" этого хулигана! Японцев ШЕСТЬ лет (!) утихомирить не могли,мы вмешались - и МЕНЬШЕ,ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ - БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ !!! И тем не менее - в информационном плане она была ВООБЩЕ НЕ РАСКРУЧЕНА !!! Вопреки разновсяческим "ниспровергателям",горланящим о том,что советская пропаганда советскую историю представляла как путь от победы к победе,раскручивались,почему-то, в основном ПОРАЖЕНИЯ и НЕУДАЧИ !!! Например кинематограф - напомню навскидку наиболее запомнившиеся фильмы: "Живые и мёртвые", "Они сражались за Родину", "Блокада", и т.д.,и т.п.! А вот о войне с Японией 1945 года на память приходят только ДВА фильма (это - ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД СОВЕТСКОГО КИНЕМАТОГРАФА!): "Приказ: перейти границу" и "Через Гоби и Хинган"! Почему-то эти фильмы и СЕЙЧАС не показывают... Опять хотим быть "Святее Папы Римского"? Не хотим "раздражать" ? Минских переговоров нам мало? Будем вести такую "Леопольдовскую" политику: "Ребята,давайте жить дружно!" - НАС И ЗАТОПЧУТ !!!