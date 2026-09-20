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«Марсель» примет «ПСЖ» в 5-м туре Лиги 1. Начало матча – в 21:45

« ПСЖ » Матвея Сафонова в гостях встретится с « Марселем » в 5-м туре Лиги 1. Матч пройдет на стадионе «Оранж Велодром».

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