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Нескучные технологии

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Ученые сжали свет в «оптическую иглу»

Ученые сжали свет в «оптическую иглу»

Китайские исследователи разработали специальную плоскую линзу толщиной около 7 микрон, которая формирует из света так называемую оптическую иглу — чрезвычайно тонкий луч, сохраняющий фокусировку на большом расстоянии.

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