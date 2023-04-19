«Реал» и «Милан» в 1/2 ЛЧ, Россия не сыграет на турнире CAFA, Непомнящий победил Лижэня в 7-й партии, недопуск для сборной от ФИБА, поражение «Аль-Наср» Роналду и другие новости

Лови утренний дайджест 🥱 Вспоминаем, что вчера произошло: 1. Лига чемпионов во вторник обошлась без сюрпризов.
Популярные статьи
- «Реал» – «Сити» и миланское дерби в 1/2 ЛЧ, «Спартак» вылетел из Кубка, ЦСКА сравнял счет в серии с «Ак Барсом», Россия мимо Евробаскета-2025, планы «Барсы» насчет Месси и другие новости
- Ротенберг – тренер «России 25», «Зенит», «Арсенал» и «Барса» теряют очки, титул Рублева, поражение Непомнящего, Китай предложил 50 тысяч долларов за права на РПЛ и другие новости
- «Акрон» — сенсация, тяжелейший соперник «Урала», идеальный финал. Итоги 1/2 Кубка России
Свежие комментарии