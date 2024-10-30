РВ»: FPV-дроны уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

Российские военные применили FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» для уничтожения колонны бронетехники и грузовика с боеприпасами ВСУ на территории Суджанского района Курской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», опубликовавший кадры поражения техники противника.
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