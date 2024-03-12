Эксперт Денисов: США могут усилить давление на Киев после слов Макрона

Брюссель и Вашингтон могут начать активнее призывать Киев к переговорам на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Польши Радослава Сикорского о войсках Североатлантического альянса на Украине.
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