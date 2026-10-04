NatCom: пики старения иммунной системы приходятся на возраст 40 и 60 лет

Ученые из Медицинской школы Duke-NUS выявили два периода жизни, когда иммунная система претерпевает особенно заметные изменения, — около 40 и после 60 лет.
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