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Царьград

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Shaman представил новую акустическую версию песни "Я русский"

Shaman представил новую акустическую версию песни "Я русский"

Заслуженный артист России Shaman представил новую акустическую версию своего хита "Я русский", который стал голосом поколения.

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