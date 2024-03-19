Живота никто и не заметил: откуда у Петросяна и Брухуновой появилась дочь

Евгений Петросян снова стал отцом. Из-за чего многие уверены, что ребенка родила суррогатная мать? Как сам юморист чувствует себя после выписки из больницы, где лежал с переломом руки? Почему в тот момент, когда муж проходил лечение, его супруга Татьяна Брухунова улетела на отдых? И кто занимается воспитанием детей артиста? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».