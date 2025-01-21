Добрый вечер! Завтра в Донецке на 1℃ прохладнее Прогнозируется от -2℃ до +1℃ ☁ Сплошная облачность • 02:00: ️ -2℃ 54 ☂️ 2% • 05:00: ️ -2℃ 53 ☂️ 2% • 08:00: ️ -2℃ 53 ☂️ 2% • 11:00: ️ +1℃ 53 ☂️ 2% • 14:00: ️ +1℃ 53 ☂️ 2% • 17:00: ️ -1℃ 53 ☂️ 2% • 20:00: ☁️ -2℃ 53 ☂️ 2% • 23:00: ☁️ -2℃ 53 ☂️ 2% Облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера.
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