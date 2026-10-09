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Украинский пропагандист не видит «истощения» ВС РФ и «успехов» ВСУ

Украинский пропагандист не видит «истощения» ВС РФ и «успехов» ВСУ

Никакого истощения российской армии, о чём постоянно твердит украинская пропаганда, нет и в помине, заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов.

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