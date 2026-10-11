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Регионы России

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Украинские беспилотники атаковали Сочи, произошёл пожар в аэропорту

Украинские беспилотники атаковали Сочи, произошёл пожар в аэропорту

В Сочи Краснодарского края 11 октября 2026 года произошла атака украинских беспилотников. По информации оперативного штаба Краснодарского края, фрагменты одного из дронов упали на территорию аэропорта города, что вызвало пожар в одном из административных зданий.

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