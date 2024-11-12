Появились подробности: массовые протесты в Абхазии могут быть связаны с бывшим главой Кубани Ткачёвым

Появились подробности: массовые протесты в Абхазии могут быть связаны с бывшим главой Кубани ТкачёвымНакануне в столице Абхазии горожане окружили здание Службы госбезопасности, а ещё перекрыли Гумистинский мост (центральную транспортную артерию республики) и мост через реку Кодор.