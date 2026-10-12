Агроном Маслов: лимониум лучше всего сажать в средней полосе до середины июля

Лимониум, он же кермек или статица, — это многолетнее травянистое растение, которое радует садоводов своей неприхотливостью, а флористов — благодаря красивому дополнению букетов в качестве сухоцвета.
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