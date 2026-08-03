Radiology: опухоли мозга оказались уязвимы перед лечением звуковыми волнами

Ученые из Университета Вирджинии обнаружили, что глиомы — одни из самых агрессивных опухолей головного мозга — могут быть особенно восприимчивы к новому методу доставки лекарств с помощью сфокусированных ультразвуковых волн.
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