Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Давно пора не пускать в праздники на Красную площадь мигрантов!31 декабря закрою...
  • леонид рыбаков
    еще  в 2005 г работая в командировке в Москве наш сотрудник на новый год привез семью. Квартира *бесплатнаЯ* почему и...31 декабря закрою...
  • Сергей Бессонов
    Бедняги, как им не повезло. Думали заработать на перевозках украинского зерна и вот опять на мели... А ведь всех пред...В Черном море на ...

Отчет МВД: число тяжких преступлений на Кубани за год выросло почти на 11 процентов

Отчет МВД: число тяжких преступлений на Кубани за год выросло почти на 11 процентов

Отчет МВД: число тяжких преступлений на Кубани за год выросло почти на 11 процентовВ Краснодарском крае, согласно материалам отчета МВД о состоянии преступности в стране за 2023 год, число зарегистрированных полицией  тяжких и особо тяжких преступлений в период с января по ноябрь  выросло на 10,8% в сравнении с таким же периодом 2022 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх