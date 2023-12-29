Отчет МВД: число тяжких преступлений на Кубани за год выросло почти на 11 процентов

Отчет МВД: число тяжких преступлений на Кубани за год выросло почти на 11 процентовВ Краснодарском крае, согласно материалам отчета МВД о состоянии преступности в стране за 2023 год, число зарегистрированных полицией тяжких и особо тяжких преступлений в период с января по ноябрь выросло на 10,8% в сравнении с таким же периодом 2022 года.