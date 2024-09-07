Ученые из России, Сирии и Гвинеи посетили Херсонес Таврический в рамках научной конференции

Во время III Международной научно-практической конференции «Изучение водных и наземных экосистем: история и современность», которая проходит в Севастополе с 2 по 7 сентября, ученые из России, Сирии и Гвинеи посетили Херсонес Таврический, сообщает пресс-служба музея-заповедника.