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Косачев назвал удар ВСУ по Белгороду приступом страха с пальбой без разбора

Косачев назвал удар ВСУ по Белгороду приступом страха с пальбой без разбора

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале сравнил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду с приступом страха, сопровождаемым пальбой без разбора, и назвал его «агонией режима».

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