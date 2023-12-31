Косачев назвал удар ВСУ по Белгороду приступом страха с пальбой без разбора

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале сравнил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду с приступом страха, сопровождаемым пальбой без разбора, и назвал его «агонией режима».
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