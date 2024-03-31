Суперпушка Саддама Хуссейна: что стало с оружием, стрелявшим на 1000 километров

Иракский диктатор Саддам Хуссейн при жизни попытался реализовать суперпроект «Вавилон». Его суть заключалась в создании уникальной пушки, которая должна была стрелять 600-килограммовыми снарядами на расстояние до 1000 километров, и использоваться для вывода на орбиту спутников массой до 2 тонн.