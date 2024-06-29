Школа хореографии Еtoile покажет “Алиса в стране чудес” в Зимнем театре Сочи 🗓 3 июля, 11:00 📍 Театральная, 2 📍 От 500₽ Приготовьтесь окунуться в сказочный мир чудес и волшебства.
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Школа хореографии Еtoile покажет “Алиса в стране чудес” в Зимнем театре Сочи 🗓 3 июля, 11:00 📍 Театральная, 2 📍 От 500₽ Приготовьтесь окунуться в сказочный мир чудес и волшебства.