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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
Школа хореографии Еtoile покажет “Алиса в стране чудес” в Зимнем театре Сочи

Школа хореографии Еtoile покажет “Алиса в стране чудес” в Зимнем театре Сочи 🗓 3 июля, 11:00 📍 Театральная, 2 📍 От 500₽ Приготовьтесь окунуться в сказочный мир чудес и волшебства.

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