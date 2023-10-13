⭐Amazon – Apex Legends: Octane Radioactive Bundle⭐Важно – на один аккаунт EA можно привязывать за всё время один аккаунт AmazonЭто подготовленный аккаунт для получения наград в игре Apex Legends!Прайма на аккаунте нет, будьте внимательны!Octane Radioactive BundleЭтот аккаунт амазон просто привязываете к своему игровому аккаунту EA и всё!Возврат средств по данному товару не осуществляется, только замена, если аккаунт не работает.