Архитектура будущего: белоснежная монолитная церковь в форме листа клевера

Современное храмовое строительство значительно отличается от канонов традиционного проектирования прежних лет, что позволяет творцам создавать уникальные архитектурные объекты ничем не уступающие в величии и монументальности.
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