Будущее "Норникеля" остается туманным

Опубликованные накануне финансовые результаты ГМК Норникель за 2024 год вызвали немало вопросов среди участников рынка, а потому я предлагаю вместе с вами заглянуть в эту отчётность и пробежаться по основным моментам конференц-звонка, разбавив их своими мыслями.