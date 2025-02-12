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Блог частного инвестора

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Будущее "Норникеля" остается туманным

Будущее "Норникеля" остается туманным

Опубликованные накануне финансовые результаты ГМК Норникель за 2024 год вызвали немало вопросов среди участников рынка, а потому я предлагаю вместе с вами заглянуть в эту отчётность и пробежаться по основным моментам конференц-звонка, разбавив их своими мыслями.

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