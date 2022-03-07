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Москва составила «черный список» недружественных стран, которым скоро придется осваивать рублевые расчеты вместо долларовых

Москва составила «черный список» недружественных стран, которым скоро придется осваивать рублевые расчеты вместо долларовых

Правительство России в понедельник, 7 марта, утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия.

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