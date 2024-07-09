В ночь с 8 на 9 июля в работах по уборке города были задействованы 13 единиц спецтехники

В ночь с 8 на 9 июля в работах по уборке города были задействованы 13 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» мойку и механизированную уборку проезжей части продолжили восемь поливомоечных машин, пылеуборочная вакуумная машин и два трактора.