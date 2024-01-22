Какая интрига скрывается за СНГ в 2024 году

С 1 января Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Главной интригой в СНГ в этот период станет вопрос Молдавии, чье руководство не раз заявляло о желании выйти из Содружества.
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