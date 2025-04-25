ФСБ добились наказания для коммунальщиков Златоуста, похитивших 7 млн рублей

Экс-замдиректора МБУ «Благоустройство» в Златоусте Антон Нагаев и экс-замначальника управления ЖКХ мэрии Златоуста Владимир Горбунов (Челябинская область) осуждены за похищение свыше семи миллионов рублей, которые были направлены на размещение отходов ТБО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии