ФСБ добились наказания для коммунальщиков Златоуста, похитивших 7 млн рублей

Экс-замдиректора МБУ «Благоустройство» в Златоусте Антон Нагаев и экс-замначальника управления ЖКХ мэрии Златоуста Владимир Горбунов (Челябинская область) осуждены за похищение свыше семи миллионов рублей, которые были направлены на размещение отходов ТБО.