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В 94% детских садов Челябинской области нарушаются нормы питания

В 94% детских садов Челябинской области нарушаются нормы питания

Такие данные предоставили в Роспотребнадзоре. Как сообщили в пресс-службе ведомства, контроль в регионе осуществляется за 1510 дошкольными образовательными учреждениями.

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