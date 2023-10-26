Дополнительные нефтегазовые доходы в 2023 году не пойдут в ФНБ Наталья МарковаДополнительные доходы от продажи нефти и газа, согласно докладу Счетной палаты, в 2023 году не будут направлены на пополнение Фонда Национального Благосостояния.