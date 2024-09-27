В наше время нужно уметь делегировать полномочия Это касается не только работы, но и домашних дел

Робот-мойщик окон Если вы живете в загородном доме или многоэтажной городской квартире с панорамными окнами, автоматический очиститель окон станет настоящим спасителем и избавит вас от утомительных задач по мытью окон.
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