Никитин о критике Кержакова: «Александр аргументировал точку зрения. В его понимании компетенция заключается в том, что человек должен был играть в топ-клубах. Меня слова не задели»

Бывший защитник «Уфы» Алексей Никитин отреагировал на критику Александра Кержакова . Бывший нападающий сборной России ранее высказался про ТВ-экспертов, которые работают на значимых матчах: «Интересно слушать равных по статусу тем, кто играет.