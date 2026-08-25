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Никитин о критике Кержакова: «Александр аргументировал точку зрения. В его понимании компетенция заключается в том, что человек должен был играть в топ-клубах. Меня слова не задели»

Бывший защитник «Уфы» Алексей Никитин отреагировал на критику Александра Кержакова . Бывший нападающий сборной России ранее высказался про ТВ-экспертов, которые работают на значимых матчах: «Интересно слушать равных по статусу тем, кто играет.

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